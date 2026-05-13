Vatikan’ın Irak Büyükelçisi: Kürdistan, Papa Hazretleri’nin kalbindedir

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin Vatikan’ın yeni Irak Büyükelçisi Miroslaw Wachowski ile gerçekleştirdiği görüşme, bölgedeki bir arada yaşama kültürünün uluslararası düzeydeki takdirini bir kez daha teyit etti.

Başbakan Mesrur Barzani, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Vatikan’ın yeni Irak Büyükelçisi Wachowski’yi kabul etti.

Yeni görevinden dolayı Büyükelçi Wachowski’yi tebrik ederek başarılar dileyen Başbakan Barzani görüşmede, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, Büyükelçi Miroslaw Wachowski’nin görevini başarıyla yürütebilmesi için her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Vatikan Büyükelçisi ise Papa adına Başbakan Barzani’ye, Hristiyanların ve tüm inanç gruplarının haklarını koruduğu, desteklediği ve Kürdistan Bölgesi’ndeki barışçıl bir arada yaşama kültürünü geliştirdiği için teşekkür ve takdirlerini sundu.

Büyükelçi Wachowski ayrıca, "Kürdistan, Papa Hazretleri’nin kalbindedir, kendisi Kürdistan’ın gelişmesi, hayrı ve barışı için dua etmektedir." ifadesini kullandı.

Görüşmenin diğer bölümlerinde ise Kürdistan Bölgesi Hükümetinin gerçekleştirdiği reformlar ve Irak’ta yeni federal hükümetin kurulmasına yönelik yürütülen müzakereler ele alındı.