Emir Hatemi: Uçaklarımız ABD üslerine ulaşıyor

İran Ordu Genel Komutanı Emir Hatemi, ülkelerini savunma konusunda kuvvetlerinin inanç ve iman gücüne vurgu yaptı.

Emir Hatemi, 15 Mayıs 2026 Cuma günü yayımladığı son mesajında, Amerikalıların en gelişmiş hava ve kara savunma sistemlerine sahip olmasına rağmen, bir "F-5" savaş uçağını Kuveyt'teki ABD üslerinin semalarına ulaştırabilen gücün "inanç ve iman gücü" olduğunu söyledi.

Aynı zamanda inanç güçlerinin, düşmanlarını kendi uçaklarını bile yanlışlıkla hedef alacak kadar şaşkınlığa uğrattığını belirten Hatemi, İran halkına, silahlı kuvvetlerin tüm güçleriyle ve kanlarının son damlasına kadar toprak bütünlüğünü, bağımsızlığı ve İslam Cumhuriyeti sistemini savunacaklarına dair güvence verdi.

Öte yandan dün (Perşembe), CENTCOM Komutanı Brad Cooper, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi önünde yaptığı açıklamada, İran'a yönelik operasyonlarından önceki 30 ay içinde, İran bağlantılı terörist grupların ABD askerlerine ve diplomatlarına 350'den fazla saldırı düzenlediğini bildirdi.

Brad Cooper, İran'a yönelik saldırılarında askeri hedeflerine ulaştıklarını ve bu ülkenin savunma sanayisinin %90'ını imha ettiklerini belirtti.