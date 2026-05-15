Trump: Çin ile İran konusunda anlayış birliğine vardık

ABD Başkanı Donald Trump, İran krizinin çözümü konusunda Çin ile iyi bir anlayış birliğine vardıklarını belirterek, Tahran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiğini söyledi.

Donald Trump, 15 Mayıs 2026 Cuma günü, Pekin'deki zirvenin son gününde Çin Devlet Başkanı ile yeniden bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada Trump, İran kriziyle ilgili olarak, başkaları için çözümsüz görünen pek çok sorunu çözüme kavuşturduklarını belirtirken, "Bu durumu nasıl sonlandıracağımız konusunda birbirimize çok yakın hissediyoruz." şeklinde konuştu.

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyoruz." diyen ABD Başkanı, Çin ziyaretini "olağanüstü" olarak nitelendirdi.

Ekonomik ilişkiler hakkında ise Trump, "Çin ile çok iyi ticaret anlaşmaları imzaladık ve her iki taraf için de faydalı sözleşmelere imza attık." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, bir an önce kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini bildirdi.

Çin, krizin hızlıca çözüme kavuşturulması çağrısında bulunarak, bunun ABD, İran ve bölge ülkelerinin çıkarına olacağını kaydetti.