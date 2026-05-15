Azm İttifakı'ndan güvenoyuna revizyon talebi

Bazı bakan adaylarının gerekli oyu alamamasının ardından Azim İttifakı, Ali Zeydi kabinesine verilen güvenoyunun ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Azim İttifakı tarafından yayımlanan açıklamada, ortaklık ve denge ilkelerinin ciddi bir revizyondan geçirilmesi, siyasi güçlerin ve bileşenlerin hak ettikleri temsiliyeti almaları gerektiği belirtildi.

Müsenna Samarrai liderliğindeki Azm İttifakı, siyasi güçlere sorunların çözümü için ulusal bir ruhla hareket etme çağrısında bulundu.

Samarrai, Ali Zeydi hükümetine verdikleri desteğin, seçim kazanımlarından ve haklarından vazgeçtikleri anlamına gelmediğini vurguladı.

Bu gelişme, dün gece Irak Parlamentosunda yaşanan gerginliğin ardından geldi. Azm İttifakı'nın kontenjanında yer alan bazı bakan adayları, oylamada gerekli çoğunluğu sağlayamamıştı.