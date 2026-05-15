Irak'ta yeni hükümet: 14 bakan onaylandı

Irak Parlamentosu, milletvekillerinin çoğunluğunun oyuyla Ali Falih Zeydi’nin kabinesindeki 14 bakana ve hükümet programına güvenoyu verdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Iraklı üst düzey siyasi liderlerin katılımıyla, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 17:45’te Irak Parlamentosu, yeni hükümet kabinesini oylamak üzere toplandı.

Oturumun başlangıcında 166 milletvekili hazır bulunurken, ilerleyen saatlerde bu sayı 270 milletvekiline yükseldi.

Oturum sırasında Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Ali Falih Zeydi’den oylamaya sunulmak üzere hükümet programını okumasını istedi. Zeydi’nin programı okumasının ardından Irak Parlamentosu, oy çokluğuyla hükümet programını onayladı.

Daha sonra bakan adayları için oylama sürecine geçildi ve Irak Parlamentosu, Ali Zeydi kabinesindeki 14 bakan için güvenoyu verdi.

Su kaynakları, ticaret, adalet, eğitim, ulaştırma, dışişleri, petrol, sanayi, elektrik, sağlık, çevre, tarım, maliye ve iletişim bakanlıkları güven oyu alan bakanlıklar oldu.

Oylama sürecinin sonunda, hükümet programı ve 14 bakanın güvenoyu alarak başarıyla onaylanmasının ardından, bazı makamlar üzerinde gerginlik yaşandı.

Bunun üzerine Parlamento Başkanı, oturumu ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

- Neçirvan Barzani, Ali Zeydi’ye başarılar diledi

Oturumda hazır bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, resmi sosyal medya hesabı "X" üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Başbakan Ali Falih Zeydi'ye güvenoyu verilmesi için düzenlenen Irak Parlamento oturumuna katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Neçirvan Barzani, “Bu vesileyle kendisini ve hükümetini en içten dileklerimle kutluyor; görev ve sorumluluklarını yerine getirme yolunda başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

- Başbakan Barzani’den Ali Zeydi’ye tebrik

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı mesajda, Irak Parlamentosundan güvenoyu almaları vesilesiyle Ali Falih Zeydi'yi ve kabinesini yürekten tebrik etti.

Başbakan Barzani, "Bunun Irak'ta yeni bir istikrar ve barış döneminin başlangıcı olmasını, Irak'taki tüm sorunların çözülmesini, anayasanın uygulanmasını ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkilerin gelişmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.