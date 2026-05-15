Tom Barrack: Trump, yeni Irak Hükümetiyle yakından çalışmaya hazır

"Egemen ve istikrarlı bir Irak inşa etmek için çalışıyoruz"

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Parlamentodan güvenoyu alması vesilesiyle Ali Falih Zeydi’yi tebrik ederek, Washington’ın Irak’ın istikrarı için ortak çalışma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Tom Barrack, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden bir mesaj yayımlayarak, Irak’ın yeni Başbakanı Ali Zeydi’yi güvenoyu alması ve kabinesinin Parlamento tarafından onaylanması nedeniyle kutladı.

Tom Barrack mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yeni liderliğinizden dolayı iyimseriz, ayrıca ortak çıkarlarımızla örtüşen, cesur ve yeni bir program üzerinde iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Ülkesinin Irak’ın geleceğine dair vizyonuna değinen ABD Özel Temsilcisi, amaçlarının "egemen, kalkınmış, istikrarlı ve komşularıyla barış içinde olan; ABD ile karşılıklı faydaya dayalı ortaklık çerçevesinde tüm vatandaşlarına fırsat ve gelişim sunan bir Irak’ın inşasına katkı sağlamak" olduğunu belirtti.

Mesajının devamında Tom Barrack, ABD’nin yeni yönetiminin tutumunu Irak Başbakanı’na ileterek, "Donald Trump, Marco Rubio ve ABD zatıaliniz ve hükümetinizle yakından çalışmaya tamamen hazırdır." vurgusunu yaptı.

Barrack ayrıca, Washington ve Bağdat arasındaki bu ortak çalışmanın "Irak halkının refahı ve terörün kökünü kazımaya yönelik ortak hedefleri ilerletme" amacı taşıdığını ifade etti.

Irak Parlamentosu, dün (14 Mayıs) üye çoğunluğuyla Ali Zeydi hükümetinin kabine programını onayladı, ayrıca kabinedeki 14 bakan için güvenoyu verildi.