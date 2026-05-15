Hatimoğulları: Mazlum Abdi, Türkiye'deki yetkililerle ve Öcalan'la görüşmek istiyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mazlum Abdi'nin Türkiye'deki yetkililerle ve Abdullah Öcalan'la İmralı'da bir görüşme gerçekleştirmeyi "çok istediğini" ifade ettiğini teyit etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, İlke TV’de Dilek Odabaş’ın sunduğu Konuşma Zamanı’na konuk oldu. Tülay Hatimoğulları programda Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin kendilerine Türkiye'deki yetkililerle resmi bir görüşme yapmayı ve aynı zamanda PKK lideri Abdullah Öcalan'la İmralı'da bir görüşme gerçekleştirmeyi çok istediğini ifade ettiğini teyit etti.

Türkiye'de yaşayan bütün halkların ve inançların kardeşliği ve ittifakının sağlanması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, "Bunu başarırsa dış saldırılara karşı çok daha güçlü bir Türkiye olur." ifadesini kullandı.

Türkiye Gazetesi'nin "Kandil ile temas kuruldu, yol haritası belirlenecek." iddiasıyla ilgili açıklama yapan Hatimoğulları, "Bugün ümit ediyoruz ki şimdi bu yansıyan haber doğrulanır. Yani devlet yetkilileriyle PKK arasında bir yol haritasında bir uzlaşı sağlanır. Aslında detaylarını bir miktar paylaştım diyebilirim. Yani bu görüşmeler kesilmedi. Baştan beri onu ifade etmiştik. Bu görüşmeler elbette oluyor. Ama bu görüşmeler sürecin tıkanıklığını giderecek bir düzeye geldi mi gelmedi mi onu biraz pratikte göreceğiz." dedi.