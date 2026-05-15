KDP Grubu’ndan Ali Zeydi’ye tebrik mesajı

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grubu, Parlamentodan güvenoyu alarak resmen göreve başlayan Başbakan Ali Falih Zeydi ve kabinesini tebrik ederek, anayasal çerçevede çözüm vurgusu yaptı.

KDP Grubu, 15 Mayıs 2026 Cuma günü yayınlanan resmi mesajda, kabinesiyle birlikte Parlamentodan güvenoyu alan yeni Başbakan Ali Falih Zeydi için bir tebrik mesajı yayımladı.

Yeni hükümetin üstlendiği kritik sorumluluğa dikkat çekilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni hükümetin, devraldığı bu önemli görev ve sorumlulukları anayasa ve yasalar çerçevesinde başarıyla yürüteceğini temenni ediyoruz. Ali Zeydi hükümetinin, ülkede süregelen krizlerin çözümünde ve siyasi istikrarın tesisinde etkin bir rol oynamasını umuyoruz."

KDP Grubu ayrıca, hükümetin tüm etnik ve dini bileşenlerin taleplerini karşılayacak kapsayıcı bir politika izlemesinin önemine vurgu yaptı.

Hükümet Kurma Sürecinde Kritik Eşik: 14 Bakan Güvenoyu Aldı

Irak Parlamentosu, 14 Mayıs Perşembe günü saat 17:45’te gerçekleştirdiği tarihi oturumda, Ali Falih Zeydi liderliğindeki yeni kabineyi oyladı.

Başbakan Zeydi’nin Parlamento Genel Kurulunda sunduğu hükümet programı, milletvekillerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Bakan adayları için yapılan oylama sonucunda dışişleri, petrol, maliye, adalet, sağlık ve tarımın da aralarında bulunduğu 14 stratejik bakanlık için güvenoyu sağlandı.

Su kaynakları, ticaret, eğitim, ulaştırma, sanayi, elektrik, çevre ve tarım bakanları da Parlamentodan onay alarak resmen göreve başladı.