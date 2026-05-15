Abbas Arakçi: Nükleer silah sahibi olmak istemiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin nükleer silah edinme niyetinde olmadığını ve nükleer programlarının tamamen barışçıl amaçlı olduğunu yineleyerek, "ABD saldırganlığı" sona erdiğinde Hürmüz Boğazı'nın tüm gemiler için güvenli hale geleceğini belirtti.

Bakan Abbas Arakçi, 15 Mayıs 2026 Cuma günü, ülkesinin nükleer dosyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Nükleer silah sahibi olmak istemiyoruz.” diyen Abbas Arakçi, “Bu bizim politikamız değil; aksine barışçıl bir nükleer programa sahibiz." ifadesini kullandı.

Konuşmasının devamında Tahran ve Washington arasındaki gerilime değinen Arakçi, "ABD saldırganlığı sona erdiğinde her şey normale dönecektir." dedi.

Arakçi, bölgedeki durumun normale dönmesi ve ABD baskılarının son bulması şartıyla, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda her türlü gemi için güvenli bir geçiş koridoru sağlamaya yönelik gerekli hazırlıkları yapacağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamaları, bölgenin hassas bir süreçten geçtiği ve İran'ın nükleer programına yönelik uluslararası baskıların devam ettiği bir dönemde geldi.