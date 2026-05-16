İranlı yetkili: Hürmüz Boğazı savaş öncesindeki haline geri dönmeyecek

Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Sözcüsü Rezayi, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için stratejik adımlar belirlemeyi amaçlayan yasa tasarısının komitelerinde görüşüldüğünü ve halka açık bir oturumda sunulacağını belirtti.

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin savaş öncesindeki haline dönmeyeceğini dönmeyeceğini söyleyen İbrahim Rezayi, Tahran'ın boğazı yasal bir çerçeve içinde yönetmek istediğini ve boğazın şu anda sadece "dost gemilere" açık olduğunu kaydetti.

Sözcü, Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerine ilişkin olarak, ilişkilerin dostane olduğunu ancak İran ve Irak arasında silahlı gruplarla mücadele için yapılan güvenlik anlaşmasının tam olarak uygulanmasını beklediklerini söyledi.

Rezayi, "Ateşkes bu gruplar için geçerli değil ve kendilerini tehdit altında hissettikleri her an karşılık verecek ve önleyici saldırılar düzenleyecekler." dedi.

Tahran'ın çatışmanın tırmanmasına yönelik her türlü senaryoya hazır olduğunu söyleyeb İbrahim Rezeyi, savunma kapasitelerini güçlendirmeye odaklandıklarını ve yeni çatışmaların ortaya çıkması halinde "düşmana karşı" yanıtlarının çok daha güçlü olacağı uyarısında bulundu.