Ankara'dan kritik hamle: MİT, silah bırakma takvimi için Kandil ile temasta

Türkiye’de iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı yeni dönemde diplomasi ve güvenlik trafiği hızlanırken, Türk istihbaratı, silah bırakma süreci için PKK’den somut bir takvim ve yol haritası talep etti.

Türkiye’de bir süredir durağan seyreden barış süreci kapsamındaki çözüm arayışları yeniden hareketlendi. Türkiye Gazetesi’nde yer alan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve ilgili birimlerden oluşan bir heyet, silah bırakma sürecinin teknik detaylarını görüşmek üzere Kandil ile temaslarını sıklaştırdı.

Yol Haritası 10 Gün İçinde Netleşecek

Sürece yakın kaynaklar, Ankara’nın PKK kanadından silahların ne zaman ve ne şekilde bırakılacağına dair net bir "eylem planı" istediğini belirtiyor. Örgütün, mağaraların boşaltılması, mühimmat depolarının teslimi ve militanların geri çekilmesini içeren envanter ve takvimi yaklaşık 7 ila 10 gün içerisinde sunması bekleniyor.

"Fermuar Sistemi" ile Karşılıklı Adımlar

Kandil’den gelecek olan taslak yol haritası, Ankara’da hükümetin hazırladığı projeksiyonla karşılaştırılacak. Ayrıca, örgütün talepleri ile devletin atabileceği adımlar masaya yatırılacak; "mümkün olan" ve "kırmızı çizgi" olan başlıklar ayrıştırılacak.

Bilgilere göre karşılıklı güven tesisi için "fermuar sistemi" uygulanacak. Yani örgütün attığı her somut adıma karşılık, Ankara idari veya yasal bir düzenlemeyle eş zamanlı yanıt verecek.

İmralı ile Üst Düzey Görüşme Trafiği

Sürecin sadece Kandil ayağıyla sınırlı olmadığı, İmralı’da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile de devletin en üst düzey güvenlik bürokrasisi üzerinden görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Bu görüşmelerde, silah bırakma takviminin yanı sıra sürecin hukuki altyapısının da değerlendirildiği öğrenildi.

AK Parti: Yasal Hazırlıklar Tamam

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti kaynakları, devletin üzerine düşen hazırlıkları tamamladığını vurguladı.

Kaynaklar, sürecin işleyişine dair şu hukuki çerçeveyi çizdi:

“Bizim hazırlıklarımız tamam. İdari ve yasal düzenlemeler, cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile süreç ilerleyecek. Örgüt üyeleri farklı prosedürlere tabi tutulacak. Irak’ta kalanlar veya silah bırakıp Suriye’de kalmak isteyenlerle ilgili Türkiye’nin yapacağı bir şey olmaz. Onlar o ülkelerin hukuklarına tabi olacaklar. Ama silah bırakıp Türkiye’ye dönenlerle elbette adım atılacak.”