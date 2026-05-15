ABD, Irak Hizbullahı yetkilisini tutukladı

ABD yetkilileri, ABD, Kanada ve Avrupa'da saldırılar planlamakla suçlanan Irak Hizbullahı (Ketaib Hizbullah) liderini tutukladı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, Ketaib Hizbullah'da bir yetkili olarak tanımlanan Muhammed Bakır Saad Daud Saadi'nin, "küresel çapta kitlesel terör eylemlerinden sorumlu, yüksek profilli bir hedef" olduğunu söyledi.

Washington, Irak ve Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarının sorumluluğunu defalarca üstlenen Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımlamaktadır.

ABD Adalet Bakanlığı da Hizbullah yetkilisinin tutuklandığını açıkladı. Saadi, tutuklanma zamanı ve yeri belirtilmeden ABD'ye nakledildi ve cuma günü (15 Mayıs) New York'ta hakim karşısına çıktı. Hakim, onu altı ayrı terör faaliyeti suçundan resmen suçladı ve hakkında tutuklama kararı verdi.

ABD yetkililerine göre 32 yaşındaki Iraklı ve ortakları, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in İran'a düzenlediği askeri saldırıya karşılık olarak "Avrupa'da 18 ve Kanada'da 2 olmak üzere toplam 18 terör saldırısını planlamış, koordine etmiş ve sorumluluğunu üstlenmiştir".

Adalet Bakanlığı, Muhammed Bakır Saad Daud Saadi'nin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski Komutanı General Kasım Süleymani ile yakın iş birliği içinde çalıştığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak Hizbullahı yetkilisinin tutuklanmasını memnuniyetle karşıladı.

Adalet Bakanlığı, İran destekli Hizbullah milislerinin lideri Saadi'nin Türkiye'de tutuklandığını ve doğrudan ABD'ye nakledildiğini açıkladı.

Saadi, ağır güvenlik önlemleri altında ABD topraklarına nakledildi ve hakkında ön sorgulamalar başlatıldı.