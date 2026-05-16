Irak’ta yeni Başbakan Zeydi göreve başladı
Ali Zeydi, yeni Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak göreve başladı.
Yeni Irak Başbakan ve Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Ali Zeydi, bugün (16 Mayıs 2026 Cumartesi), özel bir törenle göreve başladı.
Ali Zeydi, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayında, Muhammed Şiya Sudani tarafından karşılandı.
Törende, federal başbakanlık görevinin devredilmesi sırasında Irak protokol geleneği gereği, saygı ve karşılama göstergesi olarak 21 top atışı yapıldı.