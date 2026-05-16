Pezeşkiyan'dan Papa: Diplomasiye ve barışçıl çözümlere bağlıyız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın diplomasiye ve barışçıl çözümlere olan bağlılığının devam ettiğini teyit etti.

İran basınında yer alan haberlere göre Mesud Pezeşkiyan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’ya bir mesaj gönderdi.

Pezeşkiyan, Papa'ya gönderdiği mesajda, "İran, ABD de dahil olmak üzere diplomasiye ve barışçıl çözümlere bağlı kalmaya devam etmektedir." dedi.

"Amerikan ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına ilişkin etik duruşunuz için minnettarlığımı ifade ediyorum." diyen İran Cumhurbaşkanı mesajının devamında şunlar kaydetti:

"Trump'ın medeniyetimizi yok etme ve onu Taş Devri'ne geri döndürme hakkındaki açıklamaları, kibir ve küstahlık üzerine kurulu mutlak güç yanılsamasından kaynaklanmaktadır. Amerikan askeri üslerinin Körfez ülkelerinde bulunması ve bunların bize karşı saldırganlık için kullanılması, güçlerimizi saldırganların çıkarlarını hedef almaya zorlamıştır."

"Papa'nın adil barışa dayalı yaklaşımına İran hükümeti ve halkının takdirini" ifade eden Pezeşkiyan, "İran, meşru öz savunma hakkını saklı tutarken, diyaloğa ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesine bağlı kalmaya devam edecektir." diye ekledi.

Papa, daha önce ABD'nin eylemlerini defalarca eleştirmiş ve ABD'nin İran halkına yönelik tehditlerini kabul edilemez olarak nitelendirmişti.