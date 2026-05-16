Cengiz Çandar: Abdullah Öcalan statüyü mutlaka kazanacak

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Kürt sorununun çözümü ve "yeni süreç" hakkındaki görüşmelerle ilgili olarak, tüm tereddütlere ve gecikmelere rağmen Kürt sorununun çözümünün her halükarda sağlanacağını belirtti.

MA'ya röportaj veren Çandar, Kürt sorunun çözümüne yansımalarına dair açıklamalar yaptı.

Orta Doğu'daki derin krize dikkat çeken Çandar, "İran'daki savaş devam etse de etmese de bu kriz sona ermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Barış sürecinin ilerleyişine ilişkin olarak DEM Partili Çandar, sürecin yavaş ilerlemesine rağmen devam ettiğini ve bu sürecin başarısı için yasal adımlar ve siyasi bir statünün gerekli olduğunu belirtti.

Çandar ayrıca, Kürt meselenin çözümünün gecikmeler ve tereddütlere rağmen gerçekleşeceğini belirterek, "Abdullah Öcalan statüyü mutlaka kazanacak. Yasalar da çıkacak, Yoksa süreç olmaz." dedi.

PKK'lilerin geri dönüşüne ve silah bırakmalarına da dikkat çeken DEM Partili Çandar, şunları söyledi:

"Silahlarını bırakanların geri dönebilmeleri mümkün olmalı. Bunun için, geri dönüşlerinin yolunu açacak özel ve geçici bir yasaya ihtiyaç var."