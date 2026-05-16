Irak Başbakanı Zeydi: Yolsuzlukla mücadele edeceğiz

Irak Başbakanı Ali Zeydi, göreve geldikten sonraki ilk konuşmasında kabinesinin programını ve önceliklerini açıkladı ve bir sonraki aşamanın ekonomik reform, yolsuzlukla mücadele ve hizmet sunma aşaması olacağına söz verdi.

Ali Zeydi, bugün (16 Mayıs 2026 Cumartesi) Bağdat'ta düzenlenen özel bir törende resmen başbakanlık ve silahlı kuvvetlerin başkomutanlığı görevlerine başladı.

Göreve geldikten sonraki ilk konuşmasında Parlamentoya ve siyasi partilere destekleri için teşekkür eden Zeydi, reform yolunun zor ancak imkansız olmadığını söyledi.

Ali Zeydi, bir sonraki aşamanın çatışmaların üstesinden gelmek için gerçek bir ortaklık aşaması olacağını belirterek, kabinesinin önceliğinin, güçlü bir ekonomi inşa etmek amacıyla kapsamlı bir ekonomik ve mali reform programı başlatmak olduğunu ifade etti.

Başbakan Zeydi, idari ve mali yolsuzlukla mücadele etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayarak, yolsuzluğun ülkenin kalkınmasını engellediğini söyledi.

Ali Zeydi, ülkenin güvenlik ve istikrarı pekiştirmek, Irak'ın egemenliğini korumak ve karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde Arap, bölgesel ve uluslararası ilişkileri güçlendirerek Irak'ın bölgedeki konumunu korumak için çalışacaklarını belirtti.

Irak Başbakanı, konuşmasının bir diğer bölümünde de asılsız vaatlerden uzak durarak eğitim ve sağlık sektörlerini geliştireceklerini ve elektrik, su, yol ve konut gibi temel hizmetleri sağlayacaklarını vurguladı.