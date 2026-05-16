Samshun'da İHA düştü: Maddi hasar oluştu

Samsun’un İlkadım ilçesinde düştüğü değerlendirilen insansız hava aracı (İHA) mahallede maddi hasra yol açtı.

İhlas Haber Ajansının haberine göre olay, bugün (16 Mayıs 2026 Cumartesi), İlkadım ilçesinde sabah 6.30 sıralarında meydana geldi.

Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri ilk anda doğal gaz patlaması olduğunu düşündü. Gürültünün ardından çevrede bulunan bazı evlerin camlarının kırıldığı ve maddi hasar oluştuğu görüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, düştüğü değerlendirilen ve yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen İHA'ya ait parçaları topladı. Olayda yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. 1 metre civarında kanat açıklığı olan ve ayrı bir kuyruk parçası bulunan İHA'nın hangi kuruma ait olduğu ve düşüş nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.