Üç yıl aradan sonra Süleymaniye'den Türkiye'ye ilk uçuş gerçekleştiriliyor

1 saat önce

Irak Hava Yolları, Süleymaniye Uluslararası Havalimanından Türkiye'ye uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Halkla İlişkiler ve Medya Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre Irak Hava Yolları'nın (Süleymaniye - İstanbul - Süleymaniye) uçuşlarının, bugün (16 Mayıs 2026 Cumartesi), yeniden başlaması planlanıyor.

Buna göre cumartesi günleri saat 3:15'te bir uçuş gerçekleştirilecek.

Süleymaniye Turizm Şirketleri Birliği Başkanı Eta Enwer, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, dönüş uçuşunun da aynı gün yapılacağını, turistleri Türkiye'ye götüren uçağın turistleri geri getireceğini söyledi.

Türkiye, PKK’nin Süleymaniye’deki faaliyetleri nedeniyle durdurduğu uçuşlara yönelik yasağı 2025 yılında kaldırdı.

Süleymani Uluslararası Havalimanının temeli 2003 yılında atılmış ve 2025 resmi açılışı yapılmıştır.