Erdoğan: Yeni anayasa artık bir ihtiyaç ve zorunluluktur

"Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış sürecinde hedefe ulaşmak için sağlam, basiretli ve cesur adımlar atıldığını ve son 18 ayda kayda değer mesafe katedildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin dönüşünde uçakta gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geride bıraktığımız 18 ayda kayda değer mesafe aldık

Barış sürecinde hedefe ulaşmak için sağlam, basiretli ve cesur adımlar atıldığını belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye 86 milyonun birlik, beraberlik ve ebedi kardeşliğini perçinleyecek bir hedefin adıdır. Geride bıraktığımız 18 ayda hem kayda değer mesafe aldık hem de TUSAŞ saldırısı gibi gizli-açık pek çok badire atlattık. Bunlara rağmen yolumuzdan dönmedik." dedi.

Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, uzlaşı temelinde bir yol haritası ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yol haritasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi, bu noktada çok çok önemlidir. Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor. Şurası bir gerçek ki; ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi, bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar, kendi doğal güçlükleriyle beraber, bunlara rağmen de ilerledi."

Süreçte hedefe ulaşmak için bütün engelleri vakar içinde aşılacağını vurgulayan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak bunu dayanışma ve eşgüdüm içinde, maşeri vicdanın rehberliğinde ve milletin çizdiği rotada yürüyerek gerçekleştireceğiz." dedi.

Yeni anayasa artık bir lüks değil, ihtiyaç, hatta zorunluluktur

Yeni anayasa konusuyla ilgili verilen sözlerin yerine getirileceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık ve milletimizin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği hususları belirledik. Sivil siyasetten bahsediyorsak, çağın gerekliliklerine uygun mevzuat düzenlemelerinden bahsediyorsak, bunu gerçekleştirmek için atılacak bütün adımları, yeni anayasa ihtiyacıyla birlikte karşılamayı hedef olarak görürüz. Millet, inşallah darbe lekesi taşıyan bir anayasadan kurtulup, yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasaya kavuşmak istiyor. Siyaset, milletin taleplerine kulak tıkayamaz.

Bu hasreti sonlandırmak siyaset kurumunun elindedir ve yapması gereken en önemli konudur. Yeni anayasa artık bir lüks değil, ihtiyaç, hatta zorunluluktur. Bu konuyu siyaset üstü görüyor ve açık yüreklilikle siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki; gelin her türlü siyasi önyargıyı bir kenara bırakalım. Toplumun her kesiminin “işte benim anayasam” diyebileceği metni birlikte inşa edelim."