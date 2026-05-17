Başkan Barzani, Vatikan’ın Irak Büyükelçisi Wachowski'yi kabul etti

5 saat önce

Vatikan’ın yeni Irak Büyükelçisi Miroslaw Wachowski, Başkan Mesud Barzani ile yaptığı ilk görüşmede, DAİŞ'e karşı savaşta Hristiyanları korudukları ve mağdurlara kucak açtıkları için Kürdistan halkına ve Peşmerge güçlerine ülkesinin minnettarlığını dile getirdi.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü, Vatikan’ın yeni Irak Büyükelçisi Miroslaw Wachowski'yi kabul etti.

Vatikan Büyükelçisi, Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Barzani'ye, halka ve Kürdistan Bölgesi Hükümetine, özellikle Hristiyanlar için zor günlerde Kürdistan Bölgesi'nin kapılarını açtıkları için teşekkür etti. Ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nde var olan birlikte yaşama ve karşılıklı kabul kültüründen duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplulukların kendilerini rahat ve güvende hissettiklerini ve yaşamlarına devam ettiklerini belirtti. Vatikan Büyükelçisi, Katolik Üniversitesi, Ankawa Hastanesi ve Hristiyanların ana dillerinde eğitim görmeleri için çeşitli özel okulların açılmasına destek verdiği için Kürdistan Bölgesi Hükümetine teşekkür etti.

Büyükelçi Miroslaw Wachowski ayrıca Başkan Barzani'nin Vatikan'a yaptığı son ziyaret ve eski Vatikan Papası Papa Francis'in Kürdistan Bölgesi'ne yaptığı son ziyaret hakkında konuştu.

Başkan Barzani de yeni Vatikan Büyükelçisi olarak atanmasından dolayı Miroslaw Wachowski'yi tebrik etti, yeni görevinde başarılar diledi ve görevinin başarısı için desteğini ifade etti. Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi'nde bir kültür haline gelen ve Kürtlerin gurur duyduğu birlikte yaşama ve karşılıklı kabulü vurgulayarak, bu kültürü sürdürmek ve geliştirmek için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.

Başkan Barzani ayrıca, DAİŞ'ye karşı mücadelede tüm dini ve etnik toplulukları ayrım gözetmeksizin korumak için Peşmerge güçlerinin yaptığı fedakarlıklarına dikkat çekerek, bu mücadelede çok sayıda Peşmergenin şehit olduğu veya yaralandığını hatırlattı.

Mesud Barzani ayrıca Papa'ya ve Vatikan Hükümetine Kürdistan Bölgesi'ne verdikleri sürekli destek için teşekkür etti ve Papa'nın gelecekte Irak ve Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmesini umduğunu belirtti.