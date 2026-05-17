Lara Dizeyi: Kürt kültürünü ve kıyafetlerini dünyaya tanıtmayı hedefliyorum

Dünyaca ünlü Kürt moda tasarımcısı Lara Dizeyi, 79. Cannes Uluslararası Film Festivali'ne katılımının temel amacının Kürt kültürünü ve kıyafetlerini dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Lara Dizeyi, 15 Mayıs 2026 Cuma günü, Fransa'da düzenlenen 79. Cannes Uluslararası Film Festivali'ne kendi tasarladığı Kürt kıyafetleriyle katıldı.

Tanınmış Kürt moda tasarımcısı Dizeyi, Kurdistan24'e 79. Cannes Uluslararası Film Festivali'ne katılım deneyimini anlattı.

Bir Kürt tasarımcı olarak festivale davet edildiğini belirten Lara Dizeyi, "Paris ve Milano'da açtığımız sergiler küresel düzeyde beğeni topladı, bu da festival organizatörlerinin dikkatini çekti." dedi.

Asıl amacının Kürt kültürünü ve kıyafetlerini dünyaya tanıtmak olduğunu vurgulayan Kürt moda tasarımcısı, “Cannes gibi bir festivalin kırmızı halısına Kürt kıyafetleriyle çıkmak, kimliğimizi ve kültürümüzü sergilemek açısından çok önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Kürt kıyafetlerinin sadece folklor çerçevesinde kalmaması, uluslararası düzeyde ve kırmızı halıya uygun modern bir şekilde tasarlanması gerektiğini vurgulayan Dizeyi, "Kürt kıyafetleri çağdaş modaya uyacak ve dünyanın dikkatini çekecek şekilde tasarlanabilir." dedi.

Lara Dizeyi daha önce giydiği Kürt kıyafetleriyle açıklama yapmıştı.

Hazırladığı kıyafetinin adının "Güneş Işığı" olduğunu belirten Lara Dizeyi, bu tasarımın özgün Kürt kültürü ile "haute couture" tarzının bir karışımı olduğunu açıklamıştı. Dizeyi ayrıca söz konusu kiyafetin tasarımında, Kürdistan bayrağındaki güneşten ilham aldığını belirtmişti.

Lara Dizeyi, 2025 yılında İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Moda Haftası'nda kendine ait geleneksel Kürt kıyafetleri sergilemişti.

Söz konusu etkinlikte Dizeyi'nin çalışmaları büyük beğeni toplamıştı.