CENTCOM: İran’a yönelik deniz ablukası kapsamında 78 ticari geminin rotası değiştirildi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), abluka altında tuttuğu Hürmüz Boğazı'nda helikopterle devriye turlarına devam ettiğini ve deniz ablukası kapsamında 78 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu.
CENTCOM sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, belirsizliğin hakim olduğu Hürmüz Boğazı'ndaki son durum hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
"ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını uyguladığı sırada, bir ABD ordusu helikopteri, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bölgesel sular üzerinde uçuş yaparken ticari gemileri gözetliyor." ifadesine yer verilen CENTCOM'un paylaşımında, 16 Mayıs itibarıyla "kurallara uyumun sağlanması amacıyla" 78 ticari geminin rotasının değiştirildiği ve 4 geminin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
CENTCOM'un açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin gezisinden dönüşünün sonrasında yapılırken, belirsizliğin hakim olduğu bölgede, Amerikan ordusunun abluka konusundaki tutumunu gösterdi.