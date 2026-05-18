Başkan Barzani'den Namo Fazil'e tebrik mesajı

Başkan Mesud Barzani, Kürt dövüşçü Namo Fazil için yayımladığı mesajda, "Kürt ve Kürdistan'ın gurur kaynağıdır." dedi.

Mesud Barzani, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, dünya şampiyonu Namo Fazil'i tebrik etti.

Başkan Barzani mesajında, "Dünya şampiyonu, genç kahraman ve yetenekli (Namo Fazil)'i ABD'de düzenlenen MMA şampiyonasında elde ettiği eşi benzeri görülmemiş başarıdan dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Namo Fazil'i Kürt ve Kürdistan'ın gurur kaynağı olarak nitelendiren Mesud Barzani mesajının devamında şunları kaydetti:

"Namo Fazil'i tebrik ediyor, başarılar ve zirvede kalmasını diliyorum."

پیرۆزبایی لە پاڵەوانی نێودەوڵەتی، گەنجی قارەمان و بەتوانای کورد (نامۆ فازڵ) دەکەم، بۆ ئەو سەرکەوتنە کەم وێنەیەی کە لە قارەمانەتیەکانی (MMA) لە ئەمەریکا بەدەستی هێنا. جێگای شانازی هەموو کورد و کوردستانە و دەستخۆشی لێدەکەم و هیوای سەرکەوتن و پێشەنگبوونی بۆ دەخوازم. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) May 17, 2026

Kürt sporcu Namo Fazil, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen organizasyonda Amerikalı rakibi Jake Babian ile karşılaşmıştı.Namo Fazil, Amerikalı rakibini yenerek, büyük bir başarıya imza atmıştı.