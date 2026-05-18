Başkan Barzani ve Necef Valisi, ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı

58 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, Necef Valisi Yusuf Gennavi ve Necef İl Meclisi üyelerini kabul etti.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani'nin, bugün (18 Mayıs 2026 Pazartesi), Necef Valisi Yusuf Gennavi ve Necef İl Meclisi üyelerini kabul ettiği belirtildi.

Irak'taki siyasi durumun ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Necef Valiliği arasındaki tarihi ilişkiler vurgulandı. Ayrıca görüşmede iki taraf arasındaki ilişkilerin yeniden yapılanması, özellikle çevre ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı.