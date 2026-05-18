Başbakan Barzani: Irak illeri ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmeye hazırız

Başbakan Mesrur ​​Barzani ve Necef Valisi Yusuf Gennavi, Kürdistan Bölgesi ile Irak illeri arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesini görüştü.

Mesrur Barzani, bugün (18 Mayıs 2026 Pazartesi), Necef Valisi Yusuf Gennavi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, Necef başta olmak üzere, Irak illeri ile çeşitli alanlarda iş birliği ve koordinasyonu geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Necef Valisi de ziyaretlerinin amacının ikili ilişkileri geliştirmek ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin özellikle kamu hizmetlerinde gerçekleştirdiği reformlarından ve başarılı deneyimlerinden faydalanmak olduğunu söyle.