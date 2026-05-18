Papa 14. Leo'dan Kürdistan Bölgesi'ne teşekkür

6 saat önce

Neçirvan Barzani'yi makamında karşılayan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Hristiyanlara kucak açması ve kendilerini korumasından dolayı Kürdistan Bölgesi'ne övgüde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, bugün (18 Mayıs 2026 Pazartesi), Vatikan'da Papa 14. Leo ile bir araya geldi.

Görüşmede Neçirvan Barzani'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki toplulukların durumuna değinerek, Hristiyanların ve tüm dini ve etnik grupların Kürdistan Bölgesi'nin tarihi, kültürü ve ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve birlikte ülkenin geleceğini şekillendirdiğini vurguladığı belirtildi.

Neçirvan Barzani ayrıca diyalog ve birlikte yaşamı teşvik etmesi konusunda tarihi rolünden dolayı Vatikan'a Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin derin takdirlerini ifade etti.

Papa 14. Leo ise söz konusu görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hristiyanlara kucak açması ve kendilerini korumasından dolayı Kürdistan Bölgesi'ne övgüde bulundu.

Ayrıca bölgedeki genel durumun ele alındığı görüşmede, her iki taraf da insanlık için barış, istikrar ve refah diledi.