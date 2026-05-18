Mesrur Barzani ve Selahaddin Bahaddin bölgedeki genel durumu görüştü

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) Partisi Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin ile bölgedeki genel durumu görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü, Başbakan Barzani, Kürdistan İslami Birlik Partisi Genel Sekreteri Bahaddin'i kabul etti.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki genel durumun ele alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, her iki tarafın da Kürdistan Parlamentosu ile Kürdistan Bölgesi'ndeki yasal ve anayasal kurumların yeniden aktif hale getirilmesinin önemini vurguladığı belirtildi.