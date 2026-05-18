İsrail savunma sistemi iki füzeyi etkisiz hale getirdi

3 saat önce

İsrail hava savunma sisteminin, Güney Lübnan'dan fırlatılan iki füzeyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü, İsrail hava savunma sistemi Güney Lübnan'dan fırlatılan bir füzeyi engellerken, diğer bir füze ise açık bir alana düştü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Metula" ve "Kiryat Şmona" bölgelerindeki siren seslerinin ardından, Güney Lübnan'da faaliyet gösteren ordu güçlerine yönelik fırlatılan birden fazla füzenin tespit edildiği aktarıldı.

Ordunun açıklamasına göre füzelerin bir kısmı İsrail sınırını geçti ve hava savunma sistemi tarafından engellendi, diğer bazı füzeler ise boş araziye düştü.

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı doğrulandı.

Açıklamanın bir diğer bölümünde, Lübnan Hizbullahı tarafından fırlatılan bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) İsrail topraklarında, Lübnan sınırı yakınlarına düştüğü belirtildi.

Bu saldırıların sonucunda, "Şomera" kasabasında füze parçaları ve kalıntılarının bulunduğu kaydedildi.