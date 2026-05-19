Kanada'da ilk Kürt okulu açıldı

4 saat önce

Kanada'nın Vancouver kentinde diasporadaki çocuklara Kürtçe eğitim veren ilk Kürt okulu açıldı.

Kürdistan Diaspora Merkezi koordinasyonunda çok sayıda öğretmen ve şahsiyetin desteğiyle açılan "Pepulekani Kurdistan" (Kürdistan'ın Kelebekleri) adlı okulda Kürtçenin Sorani, Kurmanci ve Behdini lehçeleriyle 20 öğrenciye eğitim verilmektedir.

Akulun açılışındaki amaç Kürt dili ve kimliğini korumaktır.

Kürt Dili Federasyonu üyesi olan okul Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Kürt çocukların ana dillerini kolay bir şekilde öğrenmeleri için okulda çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.