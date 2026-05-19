BAE: Irak topraklarından atılan 6 İHA'ya müdahale ettik

50 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak topraklarından atılan 6 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak'tan atılan ve ülkedeki kritik bölgeleri hedef almaya çalışan 6 İHA'yı etkisiz hale getirdiği, can kaybı ya da hayati öneme sahip tesislerin güvenliğini etkileyen bir durumun ise kaydedilmediği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, 17 Mayıs’ta Barakah Nükleer Santrali’ne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmanın tamamlandığı ve söz konusu İHA’ların Irak topraklarından fırlatıldığı sonucuna varıldığı aktarıldı.