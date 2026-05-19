Genç müzisyen: Kemanla Kürt müziğinin ruhunu ve kimliğini korumaya çalışıyorum

Kerküklü genç müzisyen İlaf Selam, kemanla Kürt müziğinin ruhunu ve kimliğini korumayı amaçladığını belirtti.

İlaf Selam, Kurdistan24'e verdiği demeçte, özellikle Kerkük Güzel Sanatlar Enstitüsünde düzenlenen birçok etkinliğe katıldığını söyledi.

"Her zaman sanatın bir milletin kimliğini ve tarihini koruyabileceğina inandım." diyen genç müzisyen, bu nedenle kemanla Kürt müziğinin özgünlüğünü korumaya çalıştığını dile getirdi.

İlaf Selam'e göre müzik, insanın duygularını dışa aktaran evrensel bir dildir.

Kemanın en zor enstrümanlardan biri olduğunu söyleyen genç kız, "En önemli şey müziğe olan tutkudur." dedi.

Projelerinden bahseden İlaf Selam, “Amacım, Kürt müziğinin kimliğini benimseyen yeni bir nesli yetiştirmektir." diye konuştu.

Kerkük Güzel Sanatlar Enstitüsünden mezun İlaf Selam, Kerküklü bir müzisyendir. 2014 yılında sanat dünyasına girdi. 2019 yılında mezun olduğu enstitüde keman öğretmeni oldu.