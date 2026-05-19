Başbakan'ın gözetiminde DAİŞ'in elinden kurtarılan Ezidilere mali yardım dağıtılacak

1 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani'nin Mali Denetim Komitesi, mağdur Ezidilere mali yardım dağıtımının sürdüğünü ve bu bağlamda bu hafta 3590 mağdurun yardımdan faydalanacağını açıkladı.

Başbakan'ın Mali Denetim Komitesi, bugün (19 Mayıs 2026 Salı) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, mağdur Ezidilere yönelik mali yardımın devam ettiğini ve bu hafta yardımın dağıtılacağını belirtti.

Toplam 3590 mağdurun yardımdan faydalanacağını belirten Komite, dağıtma sürecinin Laleş Kültür ve Sosyal Merkezi aracılığıyla gereçekleştirileceğini bildirdi.

Yayımlanan takvime göre 22 Mayıs 2026 Cuma gününden 25 Mayıs 2026 Pazartesi gününe kadar yardım dört farklı noktada dağıtılacak.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Başbakan Mesrur Barzani'nin Ofisi aracılığıyla, Ezidiler başta olmak üzere, DAİŞ'in elinden kurtarılanları desteklemek, omuzlarındaki yükü hafifletmek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli çaba sarf etmektedir.