Irak, Türkiye'den en fazla bakliyat ithal eden ikinci ülke

Irak'ın, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'den en fazla bakliyat ithal eden ikinci ülke oldu.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, 2026 yılının ilk çeyreğinde hububat, bakliyat ve yağ ihracatının 409,2 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Memiş'in açıklamasına göre Suriye, 40,8 milyon dolarla Türkiye'den en çok bakliyat ithal eden ülke oldu. Suriye'yi 34,1 milyon dolarla Irak, 19,9 milyon dolarla Sudan takip etti.

Türkiye'den en çok bakliyat ithalatını yapan diğer ülkeler şunlar:

Ukrayna 10,9 milyon dolar, Cibuti 9,5 milyon dolar, Güney Kore 3,6 milyon dolar