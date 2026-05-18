Irak'ta alarm: Şiddetli toz fırtınası orta ve güney bölgeleri vuracak

2 saat önce

Irak Meteoroloji Kurumu, ülke genelinde etkili olması beklenen şiddetli bir toz fırtınası dalgasına karşı acil durum uyarısı yayımladı.

Kurumdan 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü yapılan resmi açıklamada, Anbar vilayeti sakinlerine öncelikli uyarıda bulunulurken, ilerleyen saatlerde şiddetli toz dalgasının başkent Bağdat başta olmak üzere Irak'ın orta ve güney kesimlerine doğru ilerleyeceği kaydedildi.

Anbar’ın geniş kesimlerinde rüzgar hızının saatte 80 ila 90 kilometreye ulaştığı bilgisini paylaşan yetkililer, fırtına nedeniyle görüş mesafesinde ani ve ciddi bir düşüş yaşanacağı konusunda uyardı.

Açıklamada, "Irak'ın orta ve güney kentlerinde alçak basınç etkisiyle rüzgar hızının nispeten daha düşük seyredeceği, ancak toz fırtınasının etkisinin bu bölgelerde de varlığını hissettireceği" aktarıldı.

Meteoroloji Kurumu, fırtınanın seyrine ilişkin olarak, akşam ve gece saatlerinden itibaren rüzgar hızının azalmasının beklendiğini, ancak havada asılı kalan toz tabakasının etkisini sürdüreceğini bildirdi.