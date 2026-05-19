JD Vance: İran’ın anlaşma yapmak istediğini düşünüyoruz

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İran ile yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme sağladığını belirtti.

Vance, bugün (19 Mayıs 2026 Salı), düzenlediği basın toplantısında, İran’ın nükleer silah edinmesinin küresel bir nükleer silahlanma yarışını tetikleyebileceğini savunarak, nükleer silaha sahip ülke sayısının sınırlı tutulması gerektiğini ifade etti.

Vance, İranlıların bir anlaşmaya varmak istediğine inandıklarını belirterek, “Her zaman alternatif bir planımız var, ancak İran’ın anlaşma yapmak istediğini düşünüyoruz.” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı ayrıca İran’ın oldukça karmaşık bir ülke olduğunu ve müzakere heyetinin bazı sert tutumlar sergilediğini kaydetti.

ABD’nin İran’ın askeri kapasitesini önemli ölçüde zayıflattığını öne süren Vance ayrıca Başkan Trump’ın kendisine ABD’nin askeri seçeneğe tamamen hazır olduğunu ancak bu yolu tercih etmediğini söylediğini aktardı.

İran'dan Rusya'ya zenginleştirilmiş uranyum gönderilmesi olasılığını reddeden ABD Başkan Yardımcısı, "İran'ın Rusya'ya uranyum gönderme gibi bir planı hiç olmadı. Bu haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum ama hiçbiri doğru değil." dedi.