Necef Valisi: Erbil'in gelişmiş deneyiminden yararlanmak istiyoruz

Necef Valisi Yusuf Gennavi, Erbil’de kaydedilen büyük kalkınma ve ilerlemeden yararlanmayı; Kürdistan Bölgesi'nin elektrik ve altyapı hizmetleri alanındaki başarılı deneyimlerini Necef vilayetine aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yusuf Gennavi, 19 Mayıs 2026 Salı günü, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Kürdistan Bölgesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Ziyaretinin detaylarına ilişkin konuşan Necef Valisi, "Kürdistan Bölgesi’ne ve özellikle Erbil kentine yaptığımız ziyaret bizim için çok önemliydi. Bu kapsamda başta Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani olmak üzere, Erbil Valisi ve belediye yetkilileriyle bir dizi kritik görüşme gerçekleştirdik." dedi.

Necef’in, Erbil’in tecrübelerinden faydalanmak istediğini vurgulayan Gennavi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erbil'in özellikle elektrik, su ve kamu hizmetleri alanındaki başarılı deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz. Erbil, geçtiğimiz yıllarda su sıkıntısı ve kuraklık sorununu başarılı bir şekilde yönetmeyi ve kesintisiz elektrik sağlamayı başardı. Biz de bu birikimi Necef vilayetine taşımayı amaçlıyoruz."

İki kent arasındaki ikili ilişkilere de değinen Necef Valisi, "Erbil ve Necef, köklü ve tarihi bağlara sahiptir. Erbil Valisi ile iş birliğimizi daha da artırmak adına bir dizi anlaşmayı ele aldık. Bu konulardan biri de Erbil ve çevre bölgelerden Necef'e gelecek olan inanç turizmi ziyaretçilerine kolaylık sağlanmasıdır." diye konuştu.

Uçak seferlerinin önemine de dikkat çeken Gennavi, "Erbil ile Necef arasındaki uçak seferleri, vatandaşların ve turistlerin birbirine yakınlaşmasında büyük bir rol oynuyor. Erbil ve Necef havalimanları arasındaki bu hava yolu ulaşım hattını daha da güçlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Kürdistan Bölgesi'ndeki yatırımcılara ve şirketlere çağrıda bulunan Necef Valisi Gennavi, "Kürdistan Bölgesi'ndeki şirketleri ve yatırımcıları Necef'e davet ediyoruz. Özellikle havalimanı ve altyapı projelerinde yatırım yapmalarını bekliyoruz, çünkü Necef'in, Erbil'de açıkça görülen bu uzmanlığa ve deneyime ihtiyacı var." diyerek sözlerini tamamladı.