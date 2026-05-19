Neçirvan Barzani ve İtalya Cumhurbaşkanı ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ve İtalya'nın Kürdistan Bölgesi'ne verdiği yardımın devam etmesinin önemini vurguladı.

Neçirvan Barzani, 19 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Roma ziyareti kapsamında, Roma'da İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından resmi törenle karşılandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Kürdistan Bölgesi ve Irak ile İtalya arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı ve her iki tarafın da bu ilişkileri çeşitli alanlarda daha da güçlendirme arzusunu vurguladığı belirtildi.

Neçirvan Barzani, özellikle siyasi, insani ve kalkınma alanlarında Kürdistan Bölgesi ve Irak'a sürekli destekleri için İtalya'ya teşekkürlerini iletti ve terörle mücadele sırasında Kürdistan Bölgesi ve Irak'a verilen İtalyan askeri yardımını takdir etti.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ise ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde barış, istikrar ve kalkınmayı destekleme taahhüdünü yinelerdi. Ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nin farklı toplulukların bir arada yaşama merkezi olmasının önemini vurguladı.

Orta Doğu'daki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede her iki taraf da barış ve istikrarın korunmasının önemi konusunda mutabık kaldı.