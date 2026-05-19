New York Times: İran savaşa hazırlanıyor

"New York Times" gazetesi, Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın bölgede çatışmaların yeniden başlama ihtimaline bir hazırlık olarak onlarca füze üssünü yeniden aktif hale getirdiğini ve füze fırlatma rampalarını farklı noktalara sevk ettiğini bildirdi.

ABD istihbarat değerlendirmelerine göre Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı boyunca yer alan toplam 33 füze üssünden 30'unu yeniden operasyonel kapasiteye ulaştırmayı başardı.

Bu durum Washington'da, Basra Körfezi'ndeki genel deniz seyrüsefer hatlarına ve donanma güçlerine yönelik tehditlerin devam ettiği gerekçesiyle ciddi bir endişe yarattı.

Analizler, İran'ın savaş başlamadan önce elinde bulundurduğu mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %70'ini, ayrıca balistik ve seyir füzesi stokunun yine yaklaşık %70'ini korumayı başardığına işaret ediyor. Bunun yanı sıra, son aylarda ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen yoğun bombardımanlara rağmen, "füze şehirleri" olarak bilinen yer altı depolama ve fırlatma tesislerinin en az %90'ının halen kısmen veya tamamen kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor.

Değerlendirmelere vakıf yetkililer, İran'ın hasar gören bazı bölgelerdeki mobil füze rampalarını kullanabildiğini ve füzeleri farklı üsler arasında sürekli hareket ettirdiğini kaydediyor. Ayrıca İran'ın, saldırılardan önce olası kayıpları en aza indirmek amacıyla bazı rampa ve füzelerini sabit üslerin dışına çıkardığı aktarılıyor.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ve Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran'ın askeri kapasitesinin tamamen çökertildiğini ve yıllar boyunca kendisini toparlayamayacağını iddia etmişti. Ancak ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Brad Cooper, İran'ın kapasitesine ilişkin kamuoyuna açıklanan bazı iyimser rakamlardan şüphe duyduğunu belirterek bu verileri "gerçek dışı" olarak nitelendirdi.

Bu askeri hareketlilik, iki taraf arasındaki pamuk ipliğine bağlı kırılgan ateşkesin çökebileceği yönündeki Amerikan uyarılarıyla aynı döneme denk geliyor. Trump yakın zamanda yaptığı açıklamada, İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırıyı ertelediğini belirtmiş ancak müzakerelerin başarısız olması halinde güçlerinin kapsamlı bir operasyon için teyakkuzda olduğunu vurgulamıştı.

İran, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki hava savunma sistemlerini tahkim edip füze rampalarını hareket ettirmeye devam ederken; Pentagon da askeri operasyonların her an yeniden başlama ihtimaline karşı yoğun hazırlıklarını sürdürüyor.