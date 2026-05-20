Ürdün'ün kuzeyine İHA saldırısı

Ürdün medyasında yer alan haberlere göre bugün (20 Mayıs 2026 Çarşamba) öğleden önce, ülkenin kuzeyinde yer alan Ceraş vilayetine bir insansız hava aracı (İHA) düştü.

Haberlerde, İHA’nın düşmesi sonucu bölgedeki bazı sivil yerleşim yerlerinde ve evlerde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen bir taraf olmazken, Ürdünlü yetkililer de olayla ilgili herhangi bir ülkeyi suçlamış değil.

Medya kaynakları, ilgili kurumların ve güvenlik güçlerinin olaydan hemen sonra bölgeye intikal ettiğini, İHA'nın düşme nedenini belirlemek ve meydana gelen hasarı tespit etmek amacıyla gerekli inceleme ve soruşturmayı başlattığını aktardı.

Bu olay, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü 40 günlük savaş süresince, Ürdün ve bölgedeki diğer bazı ülkelere İHA’larla düzenlenen onlarca saldırıdan biri olarak kayıtlara geçti.