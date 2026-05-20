ABD ve Çin’den tarihi adım: 30 milyar dolarlık vergi indirimi

Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin ve Washington yönetimlerinin, her iki taraf için de değeri 30 milyar dolar veya daha fazlasını bulan karşılıklı mallarda gümrük vergilerini düşürme konusunda ön anlaşmaya vardığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gelen bu karar, dünyanın en büyük iki ekonomik gücü arasındaki ticari gerilimi hafifletecek oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

30 Milyar Dolarlık Karşılıklı Vergi İndirimi

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü yapılan açıklamada, tarafların yeni kurulan bir ticaret konseyinin gözetiminde, karşılıklı gümrük vergilerinin düşürülmesine yönelik bir çerçeveyi tartışmak üzere "prensipte" anlaştıkları belirtildi. Anlaşma, her iki taraf için de 30 milyar doların üzerindeki çeşitli ürün yelpazesini kapsıyor.

Bu kritik gelişme, her iki ülkenin de 2025 yılının büyük bir bölümünü şiddetli bir ticaret savaşıyla geçirmesinin ardından yaşandı. İki ülke, geçtiğimiz Ekim ayında Güney Kore'de düzenlenen Trump-Şi Cinping zirvesinde ilk kez geçici bir uzlaşıya varmıştı.

Çin, ABD'den 200 Boeing Uçağı Satın Alıyor

Pekin yönetimi, ABD'nin son müzakerelerde verilen taahhütlere bağlı kalmasını ümit ettiğini bildirerek, ticari ateşkesin uzatılması çağrısında bulundu.

Bu doğrultuda Çin Ticaret Bakanlığı, iki lider arasında gerçekleşen zirvede verilen sözlerin bir parçası olarak Çin'in ABD'den 200 adet "Boeing" tipi uçak satın alacağını resmen açıkladı.

Daha önce ABD medyasında Çin'in 600 uçağa kadar rekor bir alım yapabileceği iddia edilmiş olsa da resmi açıklama 200 uçak olarak netleşti.

Pekin’in küresel pazarın hakimi olduğu "nadir toprak elementleri" (Rare Earth Metals) konusuna da değinen bakanlık, daha fazla detay vermeksizin, "Her iki tarafın da haklı endişelerini incelemek ve çözmek için karşılıklı iş birliği yapılacağını" belirtmekle yetindi.

ABD-Çin Ticaret Savaşı Kronolojisi

Çatışmanın Başlangıcı (2018): ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, 2018 yılında Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde başladı. Washington, ticaret açığını azaltmak ve yerli teknolojiyi korumak amacıyla Çin mallarına bir dizi gümrük vergisi uyguladı. Pekin de buna misillemeyle karşılık verdi.

2025 Gerilimi: Müzakerelerin bir süre yavaşlamasının ardından 2025 yılı, iki süper güç arasındaki ekonomik ilişkilerin en zorlu dönemi oldu. Karşılıklı olarak yüz milyarlarca dolar değerindeki mallara ağır vergiler getirilmesi, küresel piyasalarda fiyatların doğrudan yükselmesine neden oldu.

Güney Kore Zirvesi ve Dönüm Noktası: Ekim 2025'te Donald Trump ve Şi Cinping, Güney Kore'de bir araya geldi. Bu görüşme, "ticari ateşkes" ilan edilmesinin temelini attı ve bugün uygulamaya konulan anlaşmaların önünü açtı.