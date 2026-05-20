İran'dan ABD ve İsrail’e tehdit: Savaşı bölge dışına taşırız

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Dünyanın en yüksek maliyetli iki ordusunun tüm imkanlarıyla bize saldıranlar, bu kez ne yapacağımızı görecekler. Biz henüz onlara karşı tüm gücümüzü kullanmadık.” dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü yayımlanan bildiride, ABD ve İsrail’in İslam Devrimi karşısında geçmişte aldıkları yenilgilerden ders çıkarmayarak yeniden tehditlere başladığı belirtildi.

Bildiride, "Dünyanın en yüksek maliyetli iki ordusunun tüm imkanlarıyla bize saldıranlar, bu kez ne yapacağımızı görecekler; biz henüz onlara karşı tüm gücümüzü kullanmadık." ifadesine yer verildi.

İran’a yönelik yeni bir saldırı olması durumunda çatışmaların boyutunun değişeceği vurgulanan bildiride şu tehditlerde bulunuldu:

"Eğer İran’a yönelik saldırılar tekrarlanırsa, söz verilen o bölgesel savaşı bu kez bölge sınırlarının dışına da taşırız. Kendilerinin hiç tahmin bile edemeyeceği yerlerde onları en sert şekilde vurur ve düşmanı büyük bir yenilgiye uğratırız."

Devrim Muhafızları, kendilerinin "savaş insanı" olduğunu ve güçlerini boş bildirilerle ya da sosyal medyadaki resmi sayfalar üzerinden değil, bizzat savaş meydanında göstereceklerini vurguladı.

Arka Plan: 28 Şubat’tan Bu Yana Süren Çatışmalar

Geçtiğimiz 28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail, İran'a karşı ortak bir askeri operasyon süreci başlatmıştı. Bu süre zarfında İran'ın birçok üst düzey askeri lideri hayatını kaybetti.

Tahran'dan yapılan açıklamalara ve verilere göre saldırılarda şu ana kadar 3 binden fazla İranlı yaşamını yitirdi.

İran ise bu saldırılara misilleme olarak gerçekleştirdiği operasyonlarla karşılık vermiş ve çok sayıda Amerikalı ile İsraillinin ölümüne yol açmıştı.