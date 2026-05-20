Türkiye'den NATO'ya stratejik boru hattı hamlesi: Almanya Patriotları devralıyor

51 dakika önce

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ülkedeki ek hava savunma ağını güçlendirmek üzere Almanya’ya ait Patriot sistemlerinin haziran ayında görevi devralacağı açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından EFES-2026 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü kapsamında Seferihisar'da basın bilgilendirme toplantısı düzenlenerek, gazetecilerin soruları yanıtlandı.

NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi’ne dair ayrıntıların paylaşıldığı basın toplantısında, NATO’nun ortak fonlarıyla hazırlanacak projenin, doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarikini güçlendirmeyi hedeflediğini, benzerlerine kıyasla 5 kat daha ucuz olduğunu ve onay sürecinin NATO’da sürdüğü bildirildi.

Projenin Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelerle birlikte daha da önem kazandığının altını çizen MSB’ye göre hat, ittifakın deniz yoluyla yakıt taşımacılığına bağımlılığını azaltacak, NATO’nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artıracak.

Türkiye’de görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden birinin Almanya tarafından değiştirileceği aktarıldı.

Söz konusu değişimin haziran ayı içerisinde tamamlanmasının planlandığı kaydedilirken, “İlgili sistemin yaklaşık altı ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir.” denildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen EFES-2026 Tatbikatı’na ilişkin yapılan açıklamaya göre "Tek Libya, Tek Ordu" vizyonu kapsamında Libya ordusu, doğu ve batı bölgelerinden toplam 502 personel ile kendi toprakları dışındaki ilk askeri tatbikatına Türkiye'de katıldı. Aynı şekilde Suriye ordusu da çekirdek bir unsurla, kendi sınırları dışında ilk kez resmi bir askeri tatbikatta yer alarak EFES-2026’ya iştirak etti.

MSB ayrıca, her iki orduya yönelik askeri ve eğitim desteklerinin devam edeceğini ifade etti.