Başkan Barzani: Peşmerge olmak en büyük onurdur

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Peşmerge saflarına katılışının yıl dönümünde, "Peşmerge olmak en büyük onurdur." dedi.

Başkan Barzani, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, sosyal medya platformu "X" üzerinden, Peşmerge saflarına katılışının 64. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Aziz kanlarıyla halklarının özgürlük ve gurur kaynağı olan ve bu uğurda canlarını feda eden şehit Peşmergelerin temiz ruhlarını selamlayan Başkan Barzani, Peşmerge olma yolunu seçen ve bu kutsal görevi omuzlarında taşıyan tüm kahramanlara selamlarını ileterek, "Hepsini gözlerinden öpüyorum." ifadesini kullandı.

Mesajının sonunda Başkan Barzani, bir kez daha "Peşmerge olmak en büyük onurdur." vurgusunu yaptı.

Başkan Barzani, 20 Mayıs 1962 yılında henüz 16 yaşındayken Peşmerge saflarına katılarak Eylül Devrimi’nde yer aldı.

Hayatı boyunca kendisi için en büyük gurur kaynağının Peşmerge olmak olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan Barzani, geçmişten bu yana yaşanan en zorlu dönemlerde, özellikle de terör örgütü DAİŞ’e karşı yürütülen savaşta Kürdistan topraklarını korumak için cephenin en ön saflarında Peşmergelerle omuz omuza yer aldı.