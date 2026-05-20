Erbil'de "Kürdistan Çevre Film Festivali" düzenlendi

İlk Kürdistan Çevre Film Festivali, Erbil'deki Empire Sinema Salonu'nda düzenlendi.

Festivalin organizatörü Piştiwan Abdullah, bugün (20 Mayıs 2026 Çarşamba), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Bu festival, Kürdistan'ın çevresine ve doğasına odaklanan ve çevre korumayı teşvik eden bir etkinliktir." dedi.

Abdullah, film gösterimlerinin yanı sıra festival kapsamında büyük bir sosyal ve çevresel programın da düzenleneceğini belirterek, "Bu bağlamda, Kürdistan'ın tüm şehirlerinden sanatçılar ağırlanacak ve ağaç dikme, çevre temizleme kampanyası ve atık toplama gibi etkinliklere katılacaklar." ifadelerini kullandı.

Festivalde gösterilen en iyi üç esere üç ödülün verileceğine dikkat çeken belirten Abdullah, "Bu, film yapımcıları için çalışmalarını daha güçlü ve etkili bir şekilde sunmaları için önemli bir teşviktir." dedi.

Piştiwan Abdullah, festivalde 18 kısa film ve tanıtım videosunun gösterileceğini belirterek, "Festivalin amacı çevre bilincini artırmak ve insanları çevreyi korumaya teşvik etmektir." ifadesini kullandı.