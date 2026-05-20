Irak Başbakanı: Önceliğimiz, silahların yalnızca devletin elinde bulunmasını sağlamaktır

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Irak topraklarının veya hava sahasının Arap ülkelerine ve dost bölge devletlerine yönelik saldırılar için kullanılmasını kesin olarak reddettiğini vurguladı.

Irak Bakanlar Kurulu Ulusal Güvenlik Konseyi, bugün (20 Mayıs 2026 Çarşamba), Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi başkanlığında toplandı.

Başkomutanlık Sözcüsü Sabah Numan tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Zeydi’nin Ulusal Güvenlik Konseyinin ilk toplantısına başkanlık ettiği belirtildi.

Toplantıda ülkedeki genel güvenlik durumu ele alınırken, Zeydi tüm güvenlik kurumlarının hazırlık ve kabiliyet seviyelerinin yükseltilmeye devam edilmesi ve güvenlik istikrarının sürdürülmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konsey ayrıca, son dönemde Saudi Arabia ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alan saldırıları yeniden kınayarak, Irak topraklarının veya hava sahasının kardeş Arap ülkeleri ile dost bölge ülkelerine yönelik saldırılar için kullanılmasına karşı olduklarını yineledi.

Açıklamaya göre toplantıda, Suudi Arabistan ve BAE’yi hedef alan saldırılarla ilgili soruşturmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda iki ülkenin ilgili makamlarıyla temas kurmak üzere özel bir komite oluşturuldu. Başkomutan, saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiğinin kanıtlanması halinde sorumlular hakkında gerekli tüm işlemlerin yapılması talimatını verdi.

Konsey, Irak’ın bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla en iyi ilişkileri kurma konusundaki kararlılığını da vurgularken, yeni hükümetin bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı sunmayı, hukukun üstünlüğünü tesis etmeyi, diplomatik misyonlar ile ülkede faaliyet gösteren yabancı şirketleri korumayı ve silahın yalnızca devletin elinde bulunmasını öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüğünü ifade etti.

Zeydi ayrıca, Irak’ın güvenliğini veya kardeş ülkeler ile bölge devletlerinin güvenliğini tehdit etmeye çalışan hiçbir kişi ya da gruba müsamaha gösterilmeyeceğini, hükümetin ülkenin istikrarını ve egemenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını vurguladı.