İran: ABD ile görüşmeler devam ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'a yönelik "tehdit ve süre sınırlamalarının" işe yaramayacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda devam eden İran-ABD müzakerelerini değerlendirdi.Bekayi, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin Pakistan arabuluculuğunda devam ettiğini belirterek, Tahran'ın "savaşı sona erdirmeye ve İran'ın açık taleplerini” yerine getirmeye odaklandığını açıkladı.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması ve İran gemilerine yönelik taciz eylemlerinin ve deniz korsanlığının durdurulması konuları Tahran'ın odaklandığı meselelerdir.” dedi.İran’ın müzakereleri “ciddiyetle ve iyi niyetle” sürdürdüğünü söyleyen Bekayi, ancak ABD'nin performansına dair "güçlü ve makul şüpheleri" olduğu değerlendirmesinde bulundu.ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit içeren son açıklamalarına atıfta bulunarak,, İran'a yönelik "tehdit ve süre sınırlamaları" dilini kullanmanın işe yaramayacağını söyledi.Hürmüz Boğazı’nda yeni bir güvenlik protokolü üzerinde çalışıldığını bildiren Bekayi, "Bölge ülkeleri ile Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişi için bir protokol hazırlamak üzere çalışıyoruz." ifadesini kullandı.Sözcü Bekayi'nin açıklamasına göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin özel bir toplantısına katılmak üzere New York'u ziyaret edecek.