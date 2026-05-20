ABD-İran görüşmelerine ilişkin haberler petrol fiyatlarını düşürdü

Petrol fiyatları, ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla uluslararası vadeli piyasalarda yaklaşık yüzde 5,5 geriledi.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün (20 Mayıs 2026 Çarşamba), saat 19.26 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,5 azalarak 105,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 4,85 düşüşle 99,32 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla piyasalarda arz endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletinde bulunan Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunarak, "Şu anda tek soru şu, gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa bir anlaşma imzalayacaklar mı? Bakalım ne olacak?" ifadelerini kullandı.