Axios: Netanyahu, Trump'a ve ateşkese karşı

1 saat önce

Amerikan haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini ve bu görüşmede Washington'un İran savaşını durdurma ve müzakereleri başlatma planı konusunda derin görüş ayrılıklarının ortaya çıktığını öne sürdü.

Axios'un haberine göre ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, İran savaşına nasıl son verileceği konusunda derin bir anlaşmazlık yaşandı.

Kaynaklar, Netanyahu'nun görüşmeden sonra "çok sinirli" olduğunu aktardı.

Axios'a göre Trump, Netanyahu'ya bölgesel arabulucuların (Katar ve Pakistan) Washington ve Tahran tarafından imzalanacak bir iyi niyet mektubu taslağı hazırladığını bildirdi. Mektup, savaşı resmen sona erdirmeyi ve İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi hassas konular üzerinde 30 günlük bir müzakere aşaması başlatmayı amaçlıyor.

Axios, İsrail kaynaklarına dayanarak Netanyahu'nun Trump'ın hamlesine şiddetle karşı çıktığını belirtti. Habere göre Netanyahu, savaşın İran'ın stratejik altyapısı tamamen yok edilene ve İran tamamen zayıflatılana kadar devam etmesi gerektiğine inanıyor. Tahran'ın ciddiyetinden oldukça şüphe duyan Netanyahu, bunun sadece zaman kazanmak için yapıldığını düşünüyor.