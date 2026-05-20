Erdoğan-Trump telefon görüşmesi: Ateşkes ve Suriye konuları ele alındı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün (20 Mayıs 2026 Çarşamba), ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti.

Suriye’de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan’daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan ayrıca NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterdiklerini ifade etti.