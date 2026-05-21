Suriye- Eski Sednaya Cezaevi yetkilisi yakalandı

Suriye resmi kanalı "El-İhbariye", Humus vilayetindeki iç güvenlik güçlerinin, Sednaya Cezaevinin eski bir sorumlusunu yakalamayı başardığını duyurdu.

Güvenlik kaynakları, yakalanan kişinin kimliğini ve operasyonun gerçekleştirildiği tam yeri şu ana kadar açıklamadı, ancak bu adımın, cezaevlerindeki ihlallere karışan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen güvenlik önlemleri kapsamında atıldığını belirtti.

Sednaya Cezaevi, Suriye'deki en kötü ve en tehlikeli hapishanelerden biri olarak kabul ediliyor.

Suriye krizinin 2011 yılında patlak vermesinden bu yana bu cezaevi, sistematik işkence, insan hakları ihlalleri ve binlerce tutuklunun zorla kaybedilmesiyle uluslararası raporlarda büyük bir merkez olarak yer almıştır.

Türkiye merkezli Sednaya Hapishanesi Tutuklular ve Kayıplar Derneği (ADMSP), 2022'deki bir raporunda cezaevi için "Bilfiil ölüm kampına dönüştü" demişti.

Uluslararası Af Örgütünün 2017'deki raporuna göre 2011'den beri Sednaya'daki cinayet ve işkenceler, Suriye'deki sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırının parçası olarak yapıldı.